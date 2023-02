Abdelwahed Radi confie ses archives personnelles aux Archives du Maroc

Les archives de d’Abdelwahed Radi représentent “un témoignage important, depuis l’intérieur, des évolutions et de la complexité de la scène politique marocaine tant locale, régionale, nationale qu’internationale”, indique l’institution dans un communiqué, faisant savoir que l’ancien ministre a procédé à la rédaction et à la publication de ses mémoires en langue arabe en 2016, traduites en langue française en 2020, afin d’apporter son témoignage et proposer son expérience aux nouvelles générations.

La vie d’Abdelwahed Radi, né à Salé en 1935 avec des origines du Gharb, “a très tôt été marquée par le sceau de l’engagement politique et son parcours militant, professionnel et politique, traduit et exprime les préoccupations, débats et engagements de cette séquence historique importante de l’histoire du Maroc”, souligne-t-on.

L’institution indique qu’une cérémonie de remise d’archives entre Abdelwahed Radi et le directeur de l’institution, Jamaâ Baida, est prévue pour début juin 2023, à l’occasion de la Semaine internationale des archives.

(avec MAP)