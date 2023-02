Douanes : Hausse des recettes de 14,1% en janvier 2023

Comprenant les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, les recettes tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2 millions de dirhams à fin janvier dernier (et de 3 millions de dirhams un an auparavant), précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques.

Au détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin janvier ont atteint 1,129 milliard, en augmentation de 24,6% par rapport à janvier 2022, fait savoir la même source.

Ledit bulletin fait également ressortir que les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation ont augmenté de 17,1% à 4,11 milliards. La TVA sur les produits énergétiques a enregistré une hausse de 43,2% et celle sur les autres produits une augmentation de 10,7%.

S’agissant des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles se sont chiffrées à près de 1,151 milliard de dirhams, en baisse de 2,9% par rapport à leur niveau de fin janvier 2022 et ce, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux d’1 million de dirhams.

Les recettes douanières brutes ont été de 6,392 milliards à fin janvier dernier, en hausse de 14,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2022.

(Avec MAP)