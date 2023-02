Mondial des clubs : le patron de la CAF débarque à Rabat

Accompagné du Secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, Dr Motsepe a été accueilli aujourd’hui à Rabat par Tarek Najem, secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football, pour assister demain à la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022 ainsi qu’au match pour la troisième place prévu à Tanger qui opposera l’équipe africaine Al Ahly SC (Egypte) à l’équipe de Flamengo (Brésil).

📸 Patrice Motsepe, President of CAF was welcomed today in Rabat by Tarek Najem, General Secretary of the Royal Moroccan Football Federation, to attend FIFA Club World Cup 2022 Final tomorrow pic.twitter.com/Z0UWFSEj2B

— FRMF (@FRMFOFFICIEL) February 10, 2023