Mondial des clubs : le match pour la troisième place aura lieu à Tanger

La Fédération internationale de football (FIFA) et le Comité d’organisation local (LOC) de la 19ème édition de la Coupe du Monde des Clubs Maroc 2023 annoncent que le match de classement pour la 3ème place entre Al Ahly (EGY) et Regatas Flamengo (BRE) se jouera samedi 11 février 2023 au Grand Stade de Tanger à 16h30 (GMT+1) », indique la FRMF sur son site web, avant d’ajouter que « la FIFA et le LOC précisent avoir pris toutes les dispositions relatives au transport des supporters dans de bonnes conditions ».

Et de noter que le Real Madrid, vainqueur d’Al-Ahly du Caire mercredi, retrouvera en finale la formation saoudienne d’Al Hilal, qui a éliminé les Brésiliens de Flamengo dans l’autre demi-finale, disputée la veille.

(avec MAP)