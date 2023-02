Ferries Marseille-Maroc : la CMA-CGM veut racheter La Méridionale

Le propriétaire actuel de la compagnie aux bateaux bleus et blancs, le transporteur Stef, est en discussions avancées avec le troisième armateur mondial pour un rachat, a déclaré une source proche du dossier, confirmant une information du journal français Le Marin (groupe Ouest France).

Le groupe Stef a lui aussi confirmé avoir « débuté avec le Groupe CMA-CGM des discussions concernant la possible reprise de ses activités maritimes, organisées autour de la compagnie La Méridionale », qui compte 600 salariés.

« Ces discussions, qui sont actuellement à un stade préliminaire, doivent faire l’objet, comme le veut la procédure, d’une information consultation prioritaire du conseil social et économique (CSE) de La Méridionale qui sera réuni la semaine prochaine », a précisé Stef.

Six traversées hebdomadaires vers le Maroc

Le rachat de ces bateaux qui s’amarrent au pied de la tour CMA-CGM à Marseille marquerait un retour de l’armateur dans le transport maritime de passagers, depuis la cession du croisiériste de luxe Ponant en 2015.

La Méridionale assure notamment les liaisons entre Marseille et les ports corses, avec des passagers et du fret. Elle a obtenu fin 2022 avec Corsica Linea le renouvellement de sa délégation de service public sur ces liaisons, jusqu’en 2029. La compagnie assure aussi six traversées hebdomadaires vers le Maroc.

Stef avait nommé en janvier à la tête de La Méridionale un nouveau directeur général spécialisé dans les restructurations. Guillaume de Feydeau, passé par Office Depot, a pour mission de « bâtir un nouveau plan stratégique, notamment pour les lignes vers le Maroc qui restaient en deçà des prévisions », avait indiqué Stef fin janvier.

Sollicitée par l’AFP, la CMA-CGM n’a pas fait de commentaire.