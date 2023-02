UE : Marion Lalisse nommée nouvelle coordinatrice pour la lutte contre l'islamophobie

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la coordinatrice sera le principal point de contact pour les organisations actives dans ce domaine au sein de l’UE.

Mme Lalisse se sent « honorée d’être nommée aujourd’hui nouvelle coordinatrice de l’UE pour la lutte contre la haine et la discrimination anti-musulmans. Un sujet important qui requiert nos efforts et notre engagement conjoints » affirme-telle sur son compte Twitter.

Honoured to be appointed today as the new EU Coordinator on combating anti-Muslim hatred and discrimination @EU_Justice @EU_Commission 🇪🇺. An important topic that requires our joint efforts and commitment.#UnionOfEquality https://t.co/daJ0gHzFBu — Marion Lalisse ماريون لاليس (@MarionLalisse) February 1, 2023

Helena Dalli, commissaire à l’Égalité, a déclaré à cet égard : « Je me réjouis de la nomination de Mme Lalisse, nouvelle coordinatrice pour la lutte contre l’islamophobie qui, dans ses nouvelles fonctions, veillera à ce que des mesures soient prises pour lutter contre la haine, ainsi que contre la discrimination structurelle et individuelle à l’égard des musulmans. Nous devons combattre l’islamophobie dans tous les domaines, notamment dans le cadre de l’éducation, de l’emploi et de la politique sociale. Nous devons également recueillir les données concernant tous les cas d’islamophobie et de discrimination à l’égard des musulmans, surveiller et combattre toute manifestation de ce type. »

Rappelons que Mme Lalisse est diplômée de la School of Oriental and African Studies, une Université de Londres, du Collège d’Europe et de l’Université de Toulouse-Mirail. Elle a été chargée d’affaires par intérim et ambassadrice adjointe de l’UE au Yémen, et a occupé diverses fonctions dans les délégations de l’UE au Ghana, en Mauritanie, au Maroc et dans le cadre du programme d’aide de l’UE en faveur de la communauté chypriote turque.

Elle a également travaillé avec un large éventail d’organisations de la société civile au sein de l’UE et dans le monde musulman.