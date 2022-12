Islamophobie : comment les élites françaises fabriquent le “problème musulman”

Alors que l’hostilité à l’encontre des musulmans se traduit quotidiennement par des discours stigmatisants, des pratiques discriminatoires et des agressions physiques, Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed font ici œuvre salutaire : ils expliquent comment l’islam a peu à peu été construit comme un “problème” et comment l’islamophobie est devenue l’arme favorite d’un racisme qui ne dit pas son nom. Faisant le point sur les débats autour du concept d’islamophobie, ce livre offre une description rigoureuse des discours et actes islamophobes, en les inscrivant dans l’histoire longue du racisme colonial et dans leur articulation avec l’antisémitisme.

En insistant sur l’importance des stratégies des acteurs, les auteurs décortiquent le processus d’altérisation des “musulmans” qui, expliquant la réalité sociale par le facteur religieux, se diffuse dans les médias et ailleurs. Ils analysent la réception du discours islamophobe par les musulmans et les formes de…