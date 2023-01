Mobilité des étudiants : le Maroc et la Hongrie signent un mémorandum d’entente

A travers ce mémorandum d’entente, signé dans le cadre du programme de bourses “Stipendium Hungaricum” pour la période 2023-2025, 165 étudiants marocains bénéficieront chaque année d’une bourse d’études dans les universités hongroises, indique un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur, rappelant que 771 bourses ont été accordées depuis le lancement de ce programme en 2015.

Les deux parties, réunies à l’occasion de la visite de travail de Miraoui à Budapest, se sont félicitées des résultats de l’appel à projets conjoint lancé en 2012, permettant le financement de 6 projets dans les domaines liés aux changements climatiques, à l’énergie et à la valorisation des ressources naturelles, fait savoir le communiqué.

