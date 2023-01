Enquête L’Économiste-Sunergia : les Marocains sont-ils toujours superstitieux ?

De l’eau bouillante versée dans l’évier réveillerait les djinns ? La superstition est une forme de croyance vieille comme le monde. Considérée comme irraisonnée, elle se fonde sur la crainte ou l’ignorance qui prêtent un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes, à certaines paroles. Le quotidien L’Économiste, en collaboration avec l’institut de sondage Sunergia, a mené l’enquête sur le niveau de superstition des Marocains.

Le mauvais œil toujours aussi craint

À la question de savoir s’ils croient au mauvais œil, croyance selon laquelle un regard, un éloge ou un compliment d’une personne à une autre aurait le pouvoir de faire peser une malédiction ou de la malchance sur cette dernière, 77 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative.

Les proportions sont assez proches entre les hommes et les femmes, avec respectivement 78 % et 75 %, idem entre les zones urbaines et rurales, avec respectivement 78 % et 74 %. Par tranche d’âge, les taux les plus élevés sont enregistrés chez les jeunes de 18-24 ans (80 %) et chez les 45-54 ans (81 %).

Par catégorie socioprofessionnelle (CSP), ce sont les catégories A et B qui arrivent en tête des personnes qui croient au mauvais œil, avec 83 %, suivies des catégories C (80 %) et D et E (75 %).

L’horoscope, très peu pour nous

Seulement 10 % des répondants croient aux signes astrologiques. Avec 83 % des répondants qui n’y croient pas, les jeunes de 18-24 ans sont en tête de ceux qui n’y croient pas, avec les 25-34 ans (80 %). Chez les seniors de 65 ans et plus, 51 % des répondants n’y croient pas, contre 13 % qui y croient. Au total, “73 % des personnes interrogées ne croient pas aux signes astrologiques”, peut-on lire dans les résultats de l’enquête.

Toujours selon la même source, les proportions semblent similaires dans le Nord, le Centre et le Sud, ainsi que dans les milieux urbain et rural, avec des taux variant entre 9 % et 11 % de répondants qui croient à l’horoscope.

Quant aux catégories socioprofessionnelles, chez les A et B, 92 % des personnes interrogées ne croient pas à l’astrologie, contre 83 % chez les C et 67 % chez les D et E.

La voyance en chute libre

Les prédictions des voyants ne semblent plus si populaires. La majorité des Marocains, soit 96 %, affirme ne pas y croire, et seuls 3 % des interrogés y prêtent attention. Selon l’enquête, il n’y aurait aucune différence significative entre les profils.

À votre bonne fortune !

La croyance dans la chance, bonne ou mauvaise, divise toujours les Marocains. 48 % des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête affirment croire à la chance. Les seniors de 55-64 ans croient davantage à la bonne fortune (53 %), tout comme les CSP A et B, avec 75 % des répondants.