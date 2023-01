Coran profané à La Haye : la Turquie convoque l’ambassadeur néerlandais

Notre ministère a exprimé avec force notre condamnation et notre protestation contre cet acte odieux et ignoble et a exigé que les Pays-Bas n’autorisent pas de tels actes de provocation”, détaille le ministère dans un communiqué.

Un responsable néerlandais du mouvement islamophobe Pegida avait été filmé dimanche, seul, en train de déchirer à proximité du siège de la chambre basse du Parlement néerlandais à La Haye des pages d’un exemplaire du Coran, avant de les piétiner.

D’après la télévision publique néerlandaise NOS, la police locale l’a toutefois empêché de brûler le livre saint des musulmans.

Aux Pays-Bas, en Suède…

L’autorisation donnée à une manifestation anti-islam samedi à Stockholm avait déjà suscité un incident diplomatique avec la Turquie, qui a dénoncé un “crime de haine manifeste” et annulé la visite d’un ministre suédois prévue la semaine prochaine, ce qui vient encore compliquer les discussions autour de l’adhésion suédoise à l’OTAN, bloquée par Ankara.