Conditions d’obtention de la nationalité marocaine et officialisation de l’amazigh : le projet de loi adopté par la Chambre des représentants

La proposition de loi vise à “conformer les dispositions du Dahir n°1.58.250 portant Code de la nationalité marocaine, notamment son article 11, avec les dispositions de la Constitution qui a fait de l’amazigh une langue officielle de l’État aux côtés de la langue arabe”.

Cette initiative législative, présentée par le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, s’inscrit dans le cadre de “la bonne application des dispositions de la Constitution qui ont fait de l’amazigh une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception, et afin d’aligner sur la Constitution les dispositions de l’article 11 du Dahir n°1.58.250 portant Code de la nationalité marocaine, qui fixe les conditions que doit remplir toute personne souhaitant obtenir la nationalité marocaine, et ce afin de donner à l’amazigh son véritable sens constitutionnel et assurer que la loi soit conforme avec cette nouvelle orientation constitutionnelle”.

Cette proposition de loi stipule que “la connaissance adéquate des langues arabe et amazighe, ou de l’une d’entre elles” constitue l’une des conditions de naturalisation exigées par le Dahir.

(avec MAP)