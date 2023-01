Le Maroc, “véritable leader du tourisme” selon le secrétaire général de l’OMT

Le Maroc continue d’être un véritable leader du tourisme”, a tweeté le secrétaire général de l’OMT à l’occasion de la visite effectuée au stand du Maroc à la 43e édition du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR), qui se tient du 18 au 22 janvier 2023 au parc des expositions IFEMA.

It was a pleasure to catch up with Karima Benyaich, Ambassador of Morocco to Spain and Adel el Fakir, CEO of Morrocan National Tourism Office at #FITUR2023.

Morocco gave us a warm welcome when it hosted our Executive Council last year and continues to be a true tourism leader. pic.twitter.com/DEP3Tf1s0X

— Zurab Pololikashvili (@pololikashvili) January 21, 2023