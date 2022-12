Marrakech : plus de 60 millions de dirhams pour que la place Jamaa El Fna fasse peau neuve

Dans le cadre de “la convention de partenariat et de financement relative aux travaux d’achèvement de requalification et de mise en valeur de la place Jamaa El Fna à l’ancienne médina de la ville de Marrakech 2022-2024”, l’opérateur national de l’aménagement et de l’habitat a lancé un appel d’offres ouvert au rabais ou à majoration pour le réaménagement de la place et la construction de plusieurs équipements sur cette dernière. Avec un coût prévisionnel global de 61,10 millions de dirhams TTC, l’appel d’offres prévoit un nouvel aménagement de la célèbre place pour 28,20 millions de dirhams, l’aménagement du jardin Arset El Bilk pour 7,50 millions de dirhams, l’aménagement des voies pour 1,70 million de dirhams, et le déplacement de la station des calèches pour un demi-million. L’appel d’offres prévoit également la construction de kiosques d’information touristique pour 2,30 millions de dirhams, la construction d’équipements sanitaires publics pour 900.000 dirhams, la construction de Dar El…

