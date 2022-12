Bank Al-Maghrib : Ce qu'il faut retenir des statistiques monétaires de novembre

Bank al Maghrib annonce une augmentation de la masse monétaire (agrégat monétaire M3) 6,7% en novembre dernier, contre 5% le mois précédent. Une hausse principalement attribuable à l’accélération, à 11,6% après 9,2%, de la croissance des créances nettes sur l’Administration Centrale, consécutivement au tirage par le Trésor sur la ligne de précaution et de liquidité pour un montant de 21,1 milliards de dirhams.

L’accélération de la croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3 reflète principalement une hausse de 8,9% après 7,2% de la circulation fiduciaire et une progression des détentions en titres d’OPCVM monétaires de 25,6% après 13,3%.

Le crédit bancaire au secteur non financier a enregistré un ralentissement de sa progression à 6,1% en novembre 2022 contre 6,3% le mois dernier. Le ralentissement recouvre une décélération, de 10,3% à 9,3%, de la croissance des prêts aux sociétés privées, une atténuation de la baisse, de 4% à 1,5%, de celle des concours aux sociétés non financières publiques et une accélération de la progression des crédits aux ménages de 3,5% à 3,8%.

Par objet économique, l’évolution du crédit au secteur non financier recouvre une décélération de 18,8% à 17% de la croissance des facilités de trésorerie et plus particulièrement de celle des prêts aux sociétés privées de 16,8% à 13,9% et d’un léger ralentissement des crédits immobiliers de 2,7% à 2,5%, avec une accentuation de la baisse des concours à la promotion immobilière de 0,9% à 5,3% et une stagnation des crédits à l’habitat à 2,9%.

Enfin, selon les statistiques de la banque centrale, les Avoirs officiels de réserves (AOR) se sont accrus de 6,8% après 5,9% en octobre 2022.

(Avec MAP)