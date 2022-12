Bourita s’entretient avec le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires Etrangères

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Fariz Rzayev a indiqué que ces entretiens avaient principalement porté sur des questions de développement des relations bilatérales.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, le vice-ministre des Affaires Étrangères de l’Azerbaïdjan, M. Fariz Rzayev, porteur d’un message à SM le Roi Mohammed VI de la part du Président de l’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev. pic.twitter.com/Ae5HS0Ywyq — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 27, 2022

Il a également souligné qu’un dialogue “approfondi” avait eu lieu concernant la préparation de la prochaine session de la Commission intergouvernementale bilatérale qui sera co-présidée par les deux ministres des Affaires étrangères et qui se tiendra l’année prochaine.

“Nous sommes convaincus que cette session permettra de développer davantage les relations politiques, économiques et humanitaires entre nos deux pays”, a-t-il poursuivi.

“L’Azerbaïdjan et le Maroc sont séparés par une vaste distance géographique mais sont liés par une histoire, une culture et surtout une vision commune du développement souverain, du respect de l’intégrité territoriale de chacun et de l’importance de contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales”, a relevé Rzayev.

(avec MAP)