Ce que signifie le dégel des relations entre le Maroc et la France

L’heure est au dégel des relations entre le royaume et l’Hexagone. Comme du sel de voirie sur du givre, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, a répandu la bonne nouvelle de la fin de la crise des visas, le 15 décembre, en marge de sa visite à Rabat. “Nous avons pris les mesures, avec nos partenaires marocains, pour restaurer une relation consulaire normale”. “C’est fait !”, appuie-t-elle. Pendant les quinze mois que cette question a exacerbé les tensions entre les deux pays, “le Maroc s’est interdit officiellement de commenter, par respect, une décision unilatérale et souveraine”, a répondu Nasser Bourita, son homologue marocain. C’est “une décision unilatérale que le Maroc respecte, et ne commentera pas officiellement, mais qui va dans le bon sens”, clôt le ministre marocain des Affaires étrangères après avoir reçu…

