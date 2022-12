Espace : un astéroïde, sans danger, frôlera la Terre ce vendredi

Le passage des astéroïdes près de la Terre constitue une bonne opportunité d’en apprendre davantage sur ce type d’astéroïde géocroiseur, qui s’approchera à quelque 686.000 kilomètres de la surface de la Terre, soit 1,8 fois la distance qui sépare la Terre de la Lune.

Découvert en septembre 2015, cet objet céleste sera visible par les télescopes de 30 centimètres et plus du 15 au 17 décembre et sa magnitude apparente sera proche de 14. Les observateurs de l’hémisphère sud seront les mieux placés pour observer ce survol rapproché, mais les Européens auront tout de même une chance d’apercevoir l’objet au cours des prochains jours (jusqu’au 19 décembre environ).

Les scientifiques sont certains qu’il ne frappera pas la planète Terre au cours des 100 prochaines années. Bien qu’il ne constitue pour l’instant aucune menace, cet astéroïde sera examiné de près par le Bureau de la défense planétaire de l’ESA, car il pourrait fournir de précieuses informations sur la composition et la trajectoire d’autres objets géocroiseurs potentiellement dangereux.

“On ne sait pas de quoi cet astéroïde est fait ni quelle est sa taille exacte, ni s’il tourne sur son axe, ni même si son orbite est bien comprise”, précise l’ESA dans un communiqué.

Ce passage est également pour l’ESA l’occasion de célébrer la sortie de sa nouvelle boîte à outils pour les objets géocroiseurs, qui inclut des outils de planification des observations, d’affichage des cartes du ciel, de visualisation des orbites et de visualisation des survols.

Ces outils ont été créés par le Near-Earth Object Coordination Centre (NEOCC) de l’ESA, basé à Rome. “Nous utilisons ces outils tous les jours pour planifier nos observations, pour visualiser les approches d’astéroïdes et pour nous aider à comprendre et à expliquer les diverses populations d’astéroïdes dans le système solaire et le risque auquel nous sommes confrontés”, a expliqué le responsable du système d’information au NEOCC, Juan-Luis Cano.

