Célébrations de la victoire du Maroc contre le Portugal : le gouvernement de Sebta entame une enquête à l'encontre des policiers soupçonnés d'avoir agressé trois femmes

Selon l’agence de presse espagnole EFE, l’incident auraient eu lieu dans la place de la constitution au centre de l’enclave de Sebta, dans la foulée des célébrations de la victoire du Maroc contre le Portugal.

Une vidéo de moins d’une minute, diffusée sur les réseaux sociaux, montre comment les agents ont frappé avec leur matraque trois femmes qui se trouvaient dans la rue à cette heure de la nuit, précise la même source.

Après le partage de cette vidéo, les autorités locales ont annoncé l’ouverture d’une enquête à l’encontre des agents qui y figure, indiquant que les résultats de l’enquête seront transmis aux autorités judiciaires.

L’agression aurait eu lieu juste après que la police nationale ait indiqué que l’opération lancée à l’occasion du match entre le Portugal et le Maroc avait été clôturée sans « aucun incident ».

Consultées par l’agence de presse espagnole, les sources policières de l’enclave n’ont pas voulu établir de lien entre l’incident et les célébrations de la victoire du Maroc, bien que cela n’ait pas été exclu.

De leur côté, les partis représentés à l’Assemblée de la ville ont exprimé leur mécontentement face à ces événements et ont demandé l’ouverture de l’enquête correspondante afin de clarifier la situation.

Le groupe « Ceuta Now » a déclaré qu’il s’agissait d’« images regrettables » et qu’il fallait laisser la police travailler « afin de ne pas donner plus de fourrage à ceux qui se sentent si à l’aise avec ce type de situation », a ajouté son dirigeant Mohamed Mustafa.

Après les événements qui se sont déroulés, les femmes agressées ont déposé une plainte auprès de la police nationale, résume EFE.