Rabat : inauguration d’une maison d’hôtes solidaire au profit des personnes en situation de handicap mental

Initiative de l’Association des parents et amis des personnes handicapées mentales Hadaf, le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation OCP visant à développer des activités génératrices de revenus tournées vers la réalisation de projets socio-éducatifs et la sensibilisation à l’importance de l’insertion socio-professionnelle des personnes handicapées mentales.

Dar Diaf, une structure proposant un hébergement confortable et solidaire, a fait l’objet de travaux de rénovation et d’équipement de ses espaces et dépendances pour accueillir les jeunes handicapés mentaux, hommes et femmes, qui poursuivent leur formation au sein du centre socioprofessionnel Hadaf.

À cette occasion, la présidente de l’association Amina Msefer a indiqué qu’à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’espace Dar Diaf ouvre ses portes avec le soutien de la Fondation OCP afin de créer et développer des activités génératrices de revenus au profit des personnes en situation de handicap.

Le projet s’inscrit dans l’esprit de la démarche de l’Association en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes femmes et stagiaires en formation au sein de l’association, a-t-elle rappelé, soulignant que l’objectif principal est d’intégrer des jeunes handicapés mentaux en milieu de travail ou en milieu protégé au sein de l’entreprise.

Pour sa part, la représentante de l’OCP, Imane Bakkali, a souligné que cette réouverture de Dar Diaf s’inscrit dans le cadre d’un projet mené conjointement avec l’association Hadaf visant à réaliser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes hommes et femmes en situation de handicap mental.

Elle a également souligné l’importance de faciliter l’accès des jeunes à une formation de qualité, de réduire les disparités et de promouvoir l’égalité des chances, rappelant que ce projet bénéficiera à 85 jeunes hommes et femmes handicapés mentaux âgés de 17 ans ou plus.

Fondée en 1997 à l’initiative de parents soucieux de l’avenir de leurs enfants en situation de handicap mental, l’Association des parents et amis des personnes handicapées mentales Hadaf est reconnue d’utilité publique depuis 2002. Son objectif premier est de créer un environnement propice au développement personnel et professionnel des jeunes de 17 ans et plus en situation de handicap mental.