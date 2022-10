Soumia Amrani et Mohammed El Khadiri : l’épreuve et l’espoir pour les personnes en situation de handicap

En près d’un mois, le Maroc a perdu deux figures éminentes du mouvement des droits de l’Homme : Mohammed El Khadiri le 23 juillet 2021 et Soumia Amrani le 28 août.

Leurs proches et les ami(e)s de combat témoignent dans les pages de ce livre du cheminement de l’une et de l’autre et du rôle, essentiel, qu’ils ont joué ces trente dernières années dans la transformation du mouvement associatif, s’occupant des personnes en situation de handicap (PESH).

La chronologie élaborée par Abderrazzak El Hannouchi et Ahmed Aït Brahim retrace les étapes de cette mue…”

Extrait de la préface de Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

«Soumia Amrani et Mohamed El Khadiri: l'épreuve et l'espoir» Collectif 100 DH

Soumia Amrani et Mohammed El Khadiri : l’épreuve et l’espoir, éditions La Croisée des chemins.

