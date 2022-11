Rabat : le roi Mohammed VI inaugure la nouvelle gare routière

La nouvelle gare routière de Rabat compte 46 quais pour autocars et un parking pour stationnement de longue durée des autocars de 22 places, contre 38 quais dans l’ancienne gare routière d’Al Kamra.

La nouvelle gare routière, qui comporte un parking extérieur pour voitures et taxis, une zone dépose-minute, ainsi que des espaces de restauration et des locaux commerciaux, devra accueillir plus de 10.000 voyageurs par jour, contre 6000 voyageurs pour l’ancienne gare. Elle abrite aussi un centre commercial de 40 commerces, alors que celle d’Al Kamra ne disposait que de 15 locaux commerciaux.

La structure, qui bénéficie d’un accès direct à partir de l’autoroute Rabat-Casablanca, a été réalisée sur un terrain de plus de 8 hectares, situé à l’entrée sud de l’autoroute, à proximité du complexe sportif Moulay Abdallah.

La position de la nouvelle gare routière et sa liaison au réseau des routes nationales et à celui des autoroutes devront contribuer au décongestionnement du trafic à l’intérieur de la ville de Rabat, à la réduction du taux de pollution et à l’optimisation du transport des voyageurs, à la faveur de sa liaison au réseau de transport urbain.

La gare, dont les travaux de réalisation ont été lancés en octobre 2017, est dotée d’un système informatique intégré de gestion qui favorise l’accueil et l’information des voyageurs, assure une gestion optimale des opérations de transport des voyageurs et de logistique, et facilite l’achat des billets de voyage.

La nouvelle gare dispose également d’infrastructures et d’équipements qui permettent aux passagers et aux visiteurs de la gare de bénéficier des meilleurs services, dans le respect total des conditions de sécurité.

(avec MAP)