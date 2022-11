Mondial 2022 : au Maroc, des appels à boycotter les matchs commentés par Hafid Derradji

Persona non grata dans les foyers et les cafés marocains ? Dans un communiqué publié ce mardi, l’Association nationale des propriétaires des cafés, restaurants et unités touristiques a appelé ses adhérents partout dans le Maroc à boycotter le commentateur sportif algérien Hafid Derradji, pendant les matchs du Mondial au Qatar.

Se disant attachée aux « valeurs islamiques de tolérance » et souhaitant « préserver nos jeunes de tout ce qui pourrait répandre les sentiments de haine » entre les deux « peuples frères », à savoir le Maroc et l’Algérie, l’association dit vouloir valoriser « les messages de paix, de tolérance et de rapprochement entre les peuples pour lesquels le football est fait ».

Pour cette association, « au lieu d’ancrer les valeurs de fraternité et de solidarité, le commentateur Hafid Derradji ne fait que diffuser un discours de haine parmi la jeunesse ».

Ainsi, l’organisation appelle toutes ses délégations régionales et provinciales à boycotter les canaux de Bein Sports, sur lesquels sont diffusés les commentaires du journaliste algérien.

L’association professionnelle dit ainsi s’opposer au « discours hostile » du commentateur et non à sa personne, estimant que la question du Sahara « n’est pas une question du roi mais de tous les Marocains ».

À rappeler que ce commentateur se montre de plus en plus hostile envers le Maroc, sur les réseaux sociaux en particulier. Répétant le discours officiel algérien, Derradji n’a pas hésité à attaquer la position marocaine sur le conflit au Sahara ainsi que les symboles de la culture et de l’Etat marocains.