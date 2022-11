Touristes : un taux de récupération de 80% à fin octobre

Fatim-Zahra Ammor, qui répondait à une question portant sur la stratégie de promotion du tourisme lors d’une séance de questions orales tenue à la Chambre des conseillers, a relevé que le taux de récupération des recettes touristiques en devises s’est élevé, quant à lui, à 103 % à fin septembre, et ce par rapport à son niveau de 2019, soit avant la crise du Covid-19.

S’agissant du tourisme interne, les recettes ont connu une hausse significative, a-t-elle fait remarquer, ajoutant que le nombre des nuitées a atteint 45 % à fin septembre, contre 30 % avant la crise.

La ministre n’a pas manqué l’occasion pour rappeler son plan d’urgence de deux milliards de dirhams pour soutenir le secteur du tourisme, disant qu’il “a eu un impact positif sur le secteur”.

Plus de 700 établissements touristiques soutenus

Par ailleurs, Ammor a fait savoir que 40.000 employés du secteur ont bénéficié d’une prolongation de l’octroi de l’indemnité (2000 dirhams) pendant les trois premiers mois de l’année 2022, soulignant que ce même nombre d’employés a bénéficié du report de paiement des cotisations dues à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) pour une période de 6 mois.

En ce qui concerne le report des remboursements des prêts bancaires avec prise en charge des intérêts pendant la durée d’arrêt du travail, la ministre a relevé que le nombre des demandes avait atteint 821, alors que le ministère a reçu 1345 demandes en rapport avec la taxe professionnelle des établissements d’hébergement touristique.

Ammor a fait savoir que 737 établissements d’hébergement ont bénéficié de l’accompagnement du ministère en vue de rouvrir leurs portes aux touristes et les accueillir dans les meilleures conditions, avec un total de subventions estimées à 868 millions de dirhams (MDH).

D’autre part, la ministre a affirmé que le tourisme rural connaissait une demande accrue de la part des touristes aussi bien étrangers que marocains, affirmant que le “royaume dispose d’un grand potentiel en la matière, dans les différentes régions du Maroc”.

Et de souligner dans ce cadre que le travail du ministère porte sur deux axes principaux, à savoir l’élaboration d’études et la mise en place de programmes de valorisation du potentiel touristique du monde rural, via la Société marocaine d’ingénierie touristique, en concertation avec les partenaires locaux, puis la réalisation de partenariats avec les différents acteurs pour la réalisation de ces programmes.

