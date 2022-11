E-commerce : 20,4 millions d'opérations pour 7,1 MMDH à fin septembre 2022

Ces opérations ressortent en progression de 37,1% en nombre et de 24,6% en montant par rapport à fin septembre 2021, indique le CMI dans son récent rapport sur l’activité monétique au Maroc.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a augmenté, en nombre, de 36,2% à 19,5 millions de transactions et de 20,7% à 6,4 MMDH en montant, précise la même source.

Le Centre fait aussi état d’une croissance de l’activité des paiements en ligne des cartes étrangères de 61,8% à 904.000 transactions pour un montant de 606,1 millions de dirhams (+89,8%). L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 95,6% en nombre de transactions et de 91,4% en montant.

Parallèlement, le rapport relève que les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré, à fin septembre 2022, 108,6 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour 46,5 MMDH, en hausse de 33,9% en nombre et de 39,7% en montant.

Les paiements par cartes bancaires marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume, sur la grande distribution (19,9%), les hôtels (12%), les restaurants (9,5%), les stations (9,4%), l’habillement (8,3%), la santé (4,4%), les meubles et articles électroménagers (4,1%) et les autres secteurs (32,2%).

(avec MAP)