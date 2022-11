Patrick Saint Criq nommé à la tête de Decathlon Maroc

Il succède ainsi à Borja Sanchez, appelé à de nouvelles responsabilités à la tête de Decathlon Roumanie, annonce un communiqué de Decathlon.

Patrick Saint Criq évolue depuis 22 ans au sein du groupe. Fin connaisseur du marché marocain, il y a fait ses armes entre 2015 et 2018 en tant que Team Leader Country Brand & Supply Chain Manager Afrique, avant d’être appelé à rentrer en France pour occuper les fonctions de Team Leader Zone d’influence.

« Je suis ravi de l’opportunité qui m’a été donnée de revenir au Maroc. C’est un pays cher à mon cœur qui regorge de grandes potentialités aussi bien sur le plan de la croissance commerciale et industrielle qu’au niveau des ressources humaines. Decathlon Maroc c’est des hommes et des femmes pour lesquels j’ai une grande considération pour les avoir côtoyés il y a quelques années. Je reviens quatre ans plus tard et je constate que de grandes avancées ont été réalisées. Aujourd’hui nous avons de grands challenges à relever avec les équipes sur place pour rendre le sport accessible au plus grand nombre », a-t-il déclaré à l’occasion de sa prise de fonction.

Dès son arrivée, le nouveau directeur général de Decathlon Maroc a mis l’accent sur les axes stratégiques prioritaires à court terme avec notamment « l’ouverture de nouveaux points de ventes et le développement du e-commerce, l’élargissement de la gamme de produits et son adaptation, le développement de l’excellence opérationnelle et le sourcing de la production locale à travers des partenariats industriels forts tant sur la diversité que sur l’efficience au service des marchés sportifs européen, africain et marocain », indique le communiqué du groupe.

Il a, par ailleurs, insisté sur la place prépondérante qu’occupe la responsabilité sociétale de l’entreprise dans les projets de Decathlon Maroc notamment par la transformation d’un commerce de produits et services plus durable, accessible et soucieux de l’impact sur l’environnement.