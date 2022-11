Décarbonation : Bank of Africa signe deux conventions avec l’AMEE et le Cluster EnR

La première convention, signée par le directeur général exécutif de BOA, Khalid Nasr, l’administrateur directeur général délégué de BOA, Brahim Benjelloun-Touimi, et le directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), Saïd Mouline, vise à promouvoir la durabilité et le montage des projets à travers un appui technique apporté par l’agence, alors que la banque s’engage à faire l’ingénierie financière et réaliser financièrement les projets.

La deuxième convention, signée par Nasr, Benjelloun-Touimi et le président du Cluster EnR, Obaid Amrane, porte sur une offre de formation avec la possibilité que les supports de communication sur l’efficacité énergétique et les actions de sensibilisation soient apportés par le Cluster, tandis que BOA s’engage, en plus de l’offre bancaire, à maintenir des relations au quotidien et apporter les offres pour les besoins d’exploitation et ceux d’investissement.

S’exprimant à cette occasion, le PDG du Groupe Bank of Africa, Othman Benjelloun, a relevé que BOA, l’AMEE et le cluster EnR ont choisi de conjuguer leurs efforts afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie bas carbone adoptée par le royaume, en tant qu’axe majeur du Nouveau modèle de développement et levier nouveau de compétitivité des entreprises et de l’économie marocaine en général.

Au-delà de la teneur des conventions signées, des autorités publiques et des représentants de la société civile travaillent main dans la main pour que le tissu productif marocain se développe sur des bases solides répondant aux défis de ce siècle, a-t-il souligné.

Cette cérémonie de signature des conventions, valables pour deux ans et renouvelables une fois, a eu lieu en marge de l’événement de lancement d’une série de rencontres avec les industriels et leur écosystème sous le thème “Décarbonation, levier de compétitivité pour l’entreprise marocaine”. Cet événement sera décliné en rencontres régionales à Agadir, Tanger, Fès, entre autres villes.

