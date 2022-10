Le prince héritier jordanien remplacera son père au Sommet arabe à Alger

Le fils du roi de Jordanie Abdallah II et de la reine Rania, le prince héritier Hussein, âgé de 28 ans, dirigera la délégation jordanienne lors de la 31e session ordinaire du Sommet de la Ligue des États arabes, qui s’ouvrira mardi 1er novembre à Alger, a annoncé le 30 octobre l’agence de presse officielle jordanienne Petra.

Le prince héritier devrait prononcer le discours de la Jordanie lors du sommet, souligne la même source.

Pour rappel, plusieurs chefs d’État ont annoncé qu’ils ne participeraient pas au sommet d’Alger, à l’instar du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane (MBS) pour des raisons de santé, a-t-il indiqué au président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Le roi du Bahreïn, Hamed Ben Issa Al Khalifa, et le sultan d’Oman, Haitham Ben Tariq, ne devraient pas non plus y assister.

Côté marocain, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita est arrivé samedi à Alger avec la délégation marocaine. La venue du roi Mohammed VI n’a toujours pas été confirmée.