Digitalisation : plus de 14.000 emplois directs prévus pour des investissements de 595 millions de dirhams

En réponse à deux questions orales à la Chambre des représentants sur l’adoption de la digitalisation pour l’attraction des investissements et sur la promotion des emplois dans le domaine du digital, Ghita Mezzour a indiqué, mardi 25 octobre, que ces investissements portaient sur la mise en place d’unités affiliées à des entreprises internationales leaders dans la technologie numérique dans différentes régions du Maroc.

La ministre a dit ambitionner faire du Maroc “un hub du secteur digital, en vue d’accélérer le chantier de la transformation numérique et d’exporter la technologie numérique à l’étranger”, faisant observer que la réalisation de ces objectifs étaient tributaires de l’attraction des investissements étrangers, notamment les grandes entreprises technologiques à vocation internationale.

Dans ce sillage, elle a appelé à “accorder une attention particulière aux startups technologiques et à les accompagner pour qu’elles soient compétitives à l’échelle internationale, dans l’optique de développer l’économie nationale et renforcer les exportations du royaume en termes de biens et services numériques”.

Un milliard de dirhams pour le digital en 2023

Elle a également appelé à l’augmentation du nombre de spécialistes dans les domaines liés à la programmation et aux technologies numériques, plaidant notamment pour le renforcement et l’actualisation de l’arsenal juridique y afférent et le développement des prestations relatives au paiement électronique.

Selon Mezzour, son département œuvre pour la mise en œuvre d’une série de grands chantiers, dont celui de la qualification de l’élément humain, dans la mesure où des écoles de programmation et des programmes de formation intensifs ont été mis en place au profit des jeunes dans plusieurs régions du royaume.

Il s’agit également de l’accompagnement des startups et l’ouverture sur des expériences mondiales pionnières en la matière, a-t-elle poursuivi, faisant remarquer que la loi de finances 2023 a alloué un budget d’un milliard de dirhams pour le développement du digital au Maroc.

