ONCF : plus de 13,2 MMDH d’investissements prévus pour la période 2023-2025

Cette enveloppe sera dédiée principalement à l’acquisition du matériel roulant (3,43 MMDH) et la réhabilitation des infrastructures et la mise à niveau de la signalisation (2,55 MMDH), indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Les montants annuels d’investissement sont de l’ordre de 3,44 MMDH, 5,41 MMDH et 4,37 MMDH, respectivement en 2023, 2024 et 2025, précise la même source.

Et de rappeler qu’à fin juin 2022, les investissements réalisés par l’ONCF ont atteint plus de 1,28 MMDH, soit un taux de réalisation de 52 %. Les prévisions de clôture de cette année tablent sur 1,8 MMDH.

Parallèlement, le rapport fait savoir que compte tenu du caractère du secteur ferroviaire, notamment, en matière d’aménagement du territoire, de renforcement de la connectivité et de ses impacts sur la compétitivité du tissu productif, les concertations ont été accélérées entre l’État et l’ONCF en vue de définir le modèle institutionnel et économique à même de garantir le développement optimal du secteur, en conciliant entre les objectifs de développement des infrastructures et la modernisation de l’exploitation ferroviaire.

(avec MAP)