Tourisme et artisanat : Fatim-Zahra Ammor effectue une visite de travail à Safi

Lors d’une réunion avec Lahoucine Chaynane, gouverneur de Safi, Abdellah Bakrime, président du conseil provincial du Tourisme, Hassan Choumais, Président de la Chambre d’Artisanat, Abdellah Karim, Président du Conseil Municipal et Imad Barrakad, Directeur Général de la société marocaine d’ingénierie touristiques (SMIT), la ministre a pu échanger sur les différents leviers du développement touristique de la destination ainsi que sur l’état d’avancement des projets d’infrastructure de production et commercialisation des produits de l’artisanat.

La ministre s’est ensuite rendue sur plusieurs sites touristiques et d’artisanat dans cette province, notamment « la plage de Safi, le Club Surf Serghini, le Spot le Cap Beddouza et le Spot Rass Lefaa qui figure parmi les 7 meilleures vagues du monde », indique un communiqué du ministère.

Fatim-Zahra Ammor a également visité plusieurs sites et infrastructures de production et de commercialisation de l’artisanat de la ville dont la colline des potiers, certaines coopératives de poterie de Safi ainsi que le Musée national de la Céramique de la ville.

Dans ce contexte, plusieurs projets importants en matière de poterie ont été réalisés, en l’occurrence le village des potiers comprenant 101 ateliers équipés et un espace de production commun à destination des potiers de Saadla. Pour renforcer la participation des femmes dans les métiers d’artisanat de Safi, un autre projet dédié exclusivement aux femmes artisanes « Dar Al Maraa Al Hirafia » est en cours de travaux.

Au terme de cette visite, le constat dressé souligne que plusieurs leviers doivent être actionnés pour développer Safi en tant que destination touristique, à travers l’amélioration et la structuration de son offre touristique, le développement de sa capacité litière, encore insuffisante, et le renforcement des

efforts de promotion.

S’agissant de l’artisanat, Fatim-Zahra Ammor a confirmé l’engagement du Ministère et sa mobilisation pour « le développement du secteur dans cette province, la préservation du patrimoine historique et culturel local, ainsi que la promotion de l’emploi des jeunes en multipliant les initiatives de formation et de transfert de savoir », conclut le communiqué.