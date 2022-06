Protection sociale : Akhannouch se réunit avec les responsables des chambres de l'agriculture et de l'artisanat

Réuni avec les représentants des professionnels de l’agriculture et de l’artisanat, Akahnnouch a indiqué que ce programme de protection sociale compte, actuellement, 11 millions de bénéficiaires de l’assurance de maladie, dont les travailleurs non-salariés et leurs ayants-droits, apprend-on d’un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Lors de cette réunion dédiée au suivi du déploiement de ce chantier, considéré comme prioritaire pour cet Exécutif, Akhannouch a promis que « les prestations des bénéficiaires du système ‘RAMED’ seront préservées et seront renforcées dans le cadre de la couverture maladie obligatoire ».

Il a également insisté sur la volonté de son équipe de mettre en œuvre les différents volets du projet de la protection sociale, notamment la généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO), à horizon de la fin de cette année.

Appelés à faire preuve d’une « mobilisation collective », les représentants d’agriculteurs et d’artisans se sont dits « pleinement disponibles à participer à la réussite de ce chantier ».

Cette réunion a été marquée par la présence du ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, du ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Ait Taleb, du ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki, de la ministre de l’Artisanat Fatim-Zahra Ammor, du ministre délégué chargé du Budget Fouzi Lekjaa, ainsi que du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Hassan Boubrik et du président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) Mohamed Alamouri.