Al Hoceima : 170 000 dollars du gouvernement américain pour la restauration de Torres Al Kalaa

Organisé pendant de deux jours à Al Hoceima, un un séminaire sur l’exploitation des parcs nationaux devrait permettre de mieux raconter le patrimoine culturel et historique. C’est ainsi que dans le cadre d’un soutien financier de 170 000 dollars du gouvernement américain, un projet a été mis en œuvre pour la restauration de Torres Al Kalaa, forteresse datant du XIIIe siècle située dans le parc national d’Al Hoceima.

Intervenant lors du séminaire, Loren Yellow Bird est un garde forestier du U.S. National Park Service qui propose des visites culturelles et historiques du site de Fort Union Trading Post dans l’État américain du Dakota du Nord, indique un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc.

Ainsi, le séminaire d’Al Hoceima a été l’occasion pour Yellow Bird de partager son expérience professionnelle avec des experts marocains œuvrant dans la préservation du patrimoine culturel, la gestion des parcs nationaux, le tourisme et des domaines connexes – et de souligner le rôle important de la préservation culturelle dans le soutien de la croissance économique régionale et le développement durable.

« C’est pour moi une merveilleuse occasion de partager comment notre mission au sein du Service Américain des Parcs Nationaux préserve le patrimoine Amérindien et explique son importance à une nouvelle génération d’Américains », a déclaré Yellow Bird. « C’est d’autant plus extraordinaire d’apprendre des experts marocains comment ils emploient des sites spectaculaires comme Torres Al Kalaa pour préserver leur propre, riche histoire ».

L’Association GEODE, ONG marocaine qui participe à la mise en œuvre du projet de restauration de Torres Al Kalaa, ambitionne de faire du site historique une attraction touristique et un lieu de promotion de la culture Amazighe dans le Rif.

« Nous sommes ravis de participer à ce projet et de découvrir le travail de M. Yellow Bird dans le Dakota du Nord », a déclaré Anouar Akkouh, président de GEODE. « Notre objectif est que Torres Al Kalaa inspire la fierté chez les jeunes Amazighs de la région. »

Le projet Torres Al Kalaa est financé par le Fonds des Ambassadeurs pour la Préservation Culturelle (AFPC), un programme du Département d’État américain qui a soutenu, à hauteur de plus d’un million de dollars, le financement de projets de préservation culturelle au Maroc, au cours des deux dernières décennies.

Ces projets comprennent, entre autres, la restauration de la Kasbah El Mediha à Kénitra et le projet en cours de la restauration des mosaïques de Volubilis.