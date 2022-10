Listes civiles et dotations de souveraineté : quel budget consacré au roi dans le PLF 2023 ?

Comme toutes les autres monarchies, le Maroc consacre une partie du budget de l’État pour le roi, ses palais ainsi que pour toute la famille royale. Depuis 2010, le montant est resté inchangé, bien que la famille alaouite se soit agrandie. Mais le budget alloué au personnel de la Cour royale augmentera de plus de 26 millions de dirhams l’année prochaine.

Dans le détail, la loi de finances, approuvée en conseil des ministres et par le gouvernement, consacre un total de 543.456.000 dirhams pour la rubrique “Sa Majesté le roi”. Elle prévoit ainsi une enveloppe de 26.292.000 dirhams pour les listes civiles du roi. De quoi s’agit-il exactement ? Universellement, elles désignent le budget à la disposition personnelle du monarque. Dans le contexte marocain, cette somme inclut le salaire du chef d’État, des membres de sa proche famille, ainsi que les pensions destinées aux membres de la dynastie. Ce budget n’a pas bougé depuis plus de dix ans.

La deuxième sous-composante de cette rubrique, ce sont “les dotations de souveraineté”, pour lesquelles 517.164.000 dirhams sont prévus. Ces dotations constituent une ligne de crédit à la disposition de la famille royale. Elle couvre les coûts des réceptions organisées en l’honneur des invités officiels de taille (monarques, princes, présidents…), et finance également les trophées et les Prix qui portent le nom du roi ou des membres de la famille royale.

Quant à la Cour royale, le crédit prévu par le PLF 2023 s’élève à 2.091.440.000 dirhams, soit une augmentation de plus de 31 millions de dirhams par rapport à l’année courante.

Cette enveloppe comprend deux volets essentiels, selon le projet de loi, “personnel” et “matériels et dépenses divers”. La première composante aura un budget de 577.257.000 dirhams, soit une hausse de plus de 26 millions de dirhams. Le projet de loi de finances 2023 prévoit 200 postes budgétaires, pour la Cour royale.

Quant aux “matériels et dépenses divers”, le montant s’élève à 1.514.183.000 dirhams, dépassant celui de l’année courante de quelque 5 millions de dirhams.