Maroc-UE : la BEI et la Banque populaire concluent un accord dédié aux PME marocaines exportatrices

Il s’agit du premier accord conclu dans le cadre du “Trade and Competitiveness Programme”, développé par la BEI avec le soutien financier de l’Union européenne (UE).

Cet accord contribuera au renforcement de l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux financements, ainsi qu’à l’amélioration de la compétitivité des PME marocaines, notamment dans quatre secteurs clés d’exportation, à savoir l’automobile, le textile, l’agro-industrie et l’agriculture, indique un communiqué conjoint des deux banques.

En vertu de cette convention, la BCP facilitera l’accès des PME à des financements durables dédiés à améliorer leur compétitivité à l’export, à travers des investissements de modernisation et de décarbonation, des financements d’extensions de capacité ou des besoins en fonds de roulement, poursuit la même source.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’expertises techniques gratuites, afin de renforcer leurs capacités et accompagner leur montée en compétences sur des enjeux liés à l’export.

Côté durabilité, l’accord permettra d’apporter l’expertise nécessaire en matière de décarbonation, de productivité et de numérisation, tout en assurant l’inclusion des femmes et des jeunes.

Pour le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Félix, le projet est de grande importance. “Nous nous dirigeons vers des modèles économiques plus sobres en carbone et c’est notre rôle, comme Banque de l’UE et Banque du climat, d’accompagner nos partenaires sur le terrain. Au Maroc, les PME jouent un rôle clé”, a-t-il affirmé.

De son côté, la BCP dit préparer des solutions sur mesures, en faveur des PME concernées. “La BCP proposera une offre globale intégrée à destination du marché de la PME, spécialement à destination des filières exportatrices afin de les accompagner avec des solutions sur mesures et à des conditions avantageuses”, a résumé Mohamed Karim Mounir, président du groupe BCP.

À noter que le partenariat entre le Maroc et la BEI date d’environ quarante ans. Elle finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.