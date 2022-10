Benmoussa tient une rencontre avec la Fédération des associations de parents d’élèves

Cette rencontre a permis à la fédération d’évoquer les contraintes relevées lors de l’actuelle rentrée en termes notamment de sureffectif des classes dans certains établissements ainsi qu’en termes d’inscription et de réinscription.

L’accent a été aussi mis sur les questions relatives à la gestion des ressources humaines, à l’orientation, au contrôle continu et au transport scolaire en milieu rural, souligne un communiqué du ministère.

Chakib Benmoussa a souligné la pertinence des propositions présentées à cette occasion, rappelant l’effort déployé aux niveaux central, régional et provincial pour surmonter les difficultés et contraintes auxquelles se heurte le système éducatif.

Le ministère, a-t-il dit, ambitionne à travers la feuille de route 2022-2026 de relever le défi de la qualité au sein de l’école marocaine en mobilisant suffisamment de ressources humaines et en mettant en place les outils de motivation des cadres pédagogiques pour leur assurer la stabilité sociale, qui devrait être liée à la formation et aux résultats de l’apprentissage.

Il s’agit aussi d’adopter une approche proactive en matière d’inscription et de réinscription des élèves, d’élaborer une carte scolaire prévisionnelle en vue d’évaluer les besoins et favoriser une gestion efficiente des opérations liées particulièrement à la préparation de la rentrée scolaire.

Le ministre a en outre insisté sur le soutien en rattrapage en faveur des élèves en difficulté lors de la rentrée, exprimant son souhait de voir les enseignants s’impliquer davantage dans ce processus aux côtés des parents d’élèves pour une mise en œuvre optimale des chantiers prévus dans le cadre de la feuille de route.

Le ministre a, dans ce cadre, appelé la fédération à poursuivre sa mobilisation pour faire réussir toutes les initiatives qui servent l’intérêt de l’élève et la qualité de l’école publique, tout en saluant ses propositions pratiques et le rôle agissant des associations des parents d’élèves et leur contribution à la promotion du système éducation, comme étant un partenaire fondamental du ministère.

Pour sa part, la fédération nationale des associations des parents d’élèves du Maroc a salué les nouveautés ayant marqué la rentrée scolaire de cette année et les mesures prises pour améliorer les apprentissages des élèves et garantir l’égalité des chances, enregistrant avec satisfaction l’adoption du projet de soutien scolaire basé sur la méthode Teaching at the Right Level (TARL).

Elle a, à cette occasion, fait part de son engagement en faveur de la mise en œuvre optimale de la feuille de route visant à créer les conditions favorables pour l’amélioration de l’école publique.

