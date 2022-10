Enseignement : Benmoussa dit “oui” aux contractuels

Chakib Benmoussa a choisi le 5 octobre, Journée mondiale du professeur, pour annoncer une nouvelle proposition du ministère au sujet des enseignants “contractuels”, en vue de les intégrer dans la Fonction publique. L’information a été révélée officieusement une semaine plus tôt par les cinq syndicats du secteur, engagés dans un dialogue spécial avec le ministère sur l’élaboration d’un nouveau statut unifié. La reprise dudit dialogue avait eu lieu du 19 au 23 septembre dernier. Dans une lettre adressée aux enseignants, le ministre évoque le dossier des “cadres réglementaires des académies”, soit les Académies régionales d’éducation et de formation (AREF). “Il est devenu nécessaire de traiter ce point en priorité”, a souligné Benmoussa, afin de pouvoir faire avancer “la réforme de l’école publique” et de “répondre aux demandes légitimes et justes” sur ce même…

