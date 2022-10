Tanger: Le pilote colombien d'un circuit aérien de trafic de drogue arrêté

Sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, samedi, un ressortissant colombien pour des liens présumés avec un réseau international de trafic de drogues via des circuits aériens.

Âgé de 41 ans, ce ressortissant colombien a été interpellé alors qu’il se cachait dans une maison de la médina de la ville du Détroit, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les investigations et les expertises techniques ont révélé l’implication présumée du mis en cause dans le pilotage d’un petit aéronef qui avait été découvert le 20 septembre dernier après un atterrissage d’urgence dans la commune rurale de Hajar Al Nahl dans la périphérie de Tanger, précise la DGSN, notant que cet avion serait utilisé pour le trafic international de drogues et de psychotropes.

Une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre du prévenu sous la supervision du parquet compétent afin de démêler ses liens éventuels avec des réseaux internationaux de trafic de drogues et confondre l’ensemble des participants à cette activité criminelle ainsi que leurs acolytes, au Maroc comme à l’étranger, outre l’identification de tous les circuits du trafic en question, y compris les tracés aériens.

(avec MAP)