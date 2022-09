L'UE veut renforcer le partenariat “unique et fiable” avec le Maroc à tous les niveaux

Nous voulons renforcer le partenariat unique et fiable UE-Maroc à tous les niveaux : accroissement du commerce et de la coopération sur le numérique et l’énergie, par exemple », a tweeté Mme Von der Leyen, à l’issue de son entretien téléphonique, mardi, avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, axé sur « le partenariat stratégique » liant le Royaume et l’UE.

Good discussion with @AzizAkhannouch

We want to strengthen the unique and reliable 🇪🇺🇲🇦 partnership across the board:

Enhanced trade and more cooperation on digital and energy, for example.

Our investment strategy #GlobalGateway can support our efforts.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 27, 2022