Le roi adresse un message de condoléances à la famille de Aïcha Ech-Chenna

Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion la nouvelle du décès de Aïcha Ech-Chenna, “qui a répondu à l’appel de Dieu, implorant le Tout-puissant de l’agréer parmi les fidèles vertueux et de l’accueillir en son vaste paradis”.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille de la défunte, et à travers eux à l’ensemble de leurs proches, ainsi qu’aux amis et admirateurs de feue Aïcha Ech-Chenna, ses “vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite au décès d’une des pionnières de l’action associative et de défense des droits de l’Homme au Maroc, qui a consacré sa vie au service de la femme marocaine et à la défense de ses causes avec tant de force, d’audace et d’abnégation, ce qui lui a valu l’amour et le respect des gens”.

Le souverain dit “partager la peine de la famille de la défunte suite à cette perte, la volonté divine étant imparable”, saluant, par la même occasion, “les grandes qualités de la regrettée, son patriotisme sincère et son esprit de militantisme et d’humanisme”.

Militante de la cause féminine, protectrice des mères célibataires et des enfants, surtout ceux abandonnés, Aïcha Ech-Chenna est décédée le dimanche 25 septembre à l’âge de 81 ans.

Elle a reçu plusieurs prix et distinctions pour son combat. En 2000, le roi Mohammed VI lui attribue la médaille d’honneur. Les engagements de la présidente et fondatrice de l’association Solidarité féminine lui permettront aussi de fédérer une large communauté autour de son combat, mais aussi de décrocher des prix à l’international.

(avec MAP)