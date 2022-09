New York : Bourita participe à la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'UA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a pris part, vendredi à New York, à la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), qui s’est tenue en marge de la 77e assemblée générale de l’ONU.

Nasser Bourita était accompagné à cette réunion par l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Methqal.

Le Maroc assumera la présidence du CPS durant le mois d’octobre prochain. Le Maroc y siège pour un second mandat de trois années 2022-2025 après celui de 2018-2020.

Cette instance est un organe clé de l’Union puisqu’elle détient le pouvoir d’exclure les pays membres de l’organisation. Au mois d’octobre dernier, le CPS avait décidé de la suspension du Soudan en vue de condamner la prise de pouvoir des militaires dans le pays.

(avec MAP)