Crise des visas : le sénateur Christian Cambon interpelle le gouvernement français

Dans deux lettres adressées au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, et à la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Christina Colonna, le sénateur français, également président du groupe d’amitié interparlementaire France-Maroc, interpelle sur les difficultés des Marocains à obtenir un visa, mais aussi sur les conséquences de ces refus de délivrance sur les relations entre les deux pays.

« Ces dernières semaines, comme nombre de mes collègues sénateurs, j’ai été saisi de plusieurs cas de refus de délivrance de visas ou de refus de séjour pour des ressortissants marocains souhaitant se rendre en France ou prolonger leur séjour. Cela alors que la demande semblait parfaitement légitime, comme par exemple un médecin souhaitant se rendre à un congrès international de médecine ou un sportif devant participer à une compétition internationale » a affirmé le sénateur dans la lettre adressée à Gérald Darmanin.

Dans ce sens, Christian Cambon indique que l’augmentation récente des décisions de refus de délivrance de visas ou de titres de séjour aux ressortissants marocains par les autorités françaises « pourrait porter un grave préjudice aux relations politiques, économiques et culturelles avec le Maroc, un pays ami de la France et un pôle de stabilité essentiel dans une région où les risques et les menaces sont nombreux. »

A travers ces deux lettres, le sénateur a insisté sur la position du Maroc en tant que partenaire stratégique de la France, notamment dans les domaines économique et culturel.

Rappelant l’importance des relations entre les deux pays, notamment à travers l’existence d’une multitude d’entreprises françaises au Maroc, le sénateur indique « qu’il semblerait donc opportun » que le ministre de l’Intérieur puisse « donner les instructions nécessaires » à ses services, afin « qu’ils fassent preuve d’un plus grand discernement dans les conditions d’admission au séjour des ressortissants marocains ».