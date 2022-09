Israël rappelle David Govrin suite à l’ouverture d’une enquête concernant la mission diplomatique au Maroc

Le ministère israélien des Affaires étrangères a rappelé le principal représentant du pays au Maroc, David Govrin, dans l’attente d’une enquête sur les allégations d’une série d’irrégularités sexuelles et financières au sein de la mission israélienne ouverte en 2021 à Rabat, dont des accusations selon lesquelles un haut fonctionnaire aurait exploité sexuellement plusieurs Marocaines.

פרסום ראשון: משרד החוץ החליט הבוקר להחזיר את השגריר דוד גוברין לארץ עד להשלמת החקירה הפנימית בעניינו. ההחלטה התקבלה ע״י מנכל משרד החוץ אלון אושפיז בעקבות הפרסום בכאן חדשות והסערה במרוקו. עוד פרטים מיד ביומן הבוקר pic.twitter.com/GhKpeLLu8N — מיכאל שמש Michael Shemesh (@shemeshmicha) September 6, 2022

C’est le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, qui a décidé du rappel de David Govrin.

L’enquête en cours est menée par une délégation israélienne arrivée la semaine dernière au Maroc afin de recueillir les déclarations du personnel envoyé par le ministère pour exercer au bureau de liaison.

Selon un article du site d’informations israélien Ynet, l’inspecteur général du ministère des Affaires étrangères, Hagai Bahar, a ouvert une enquête interne. Trois employés de l’ambassade, des Juifs marocains qui étaient employés en tant que travailleurs locaux, ont été licenciés. Un quatrième employé, un diplomate israélien de nationalité marocaine et française, a démissionné et est retourné à Paris.

La même source indique que les départs de ces employés ont été engendrés par des “scandales financiers” et d’“abus d’influence” à l’ambassade afin d’obtenir des dons de la communauté juive au Maroc et des fonds de l’autorité locale pour le fonctionnement du Foyer juif — un centre culturel juif établi à Essaouira à l’initiative du conseiller du roi du Maroc, André Azoulay.

Le ministère enquêterait également sur des informations selon lesquelles un homme d’affaires local et leader de la communauté juive, identifié comme Samy Cohen, un ami de Govrin, serait impliqué dans l’accueil de plusieurs ministres israéliens, dont Yair Lapid, Ayelet Shaked et Gideon Saar, et dans l’organisation de réunions entre eux et des responsables locaux, alors qu’il n’était en aucune façon officiellement affilié à la mission.