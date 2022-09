Armée: Le Maroc participe à un exercice militaire parrainé par les États-Unis

Prévu du 4 au 15 septembre 2022, Eager Lion est l’un des exercices militaires majeurs de la région. Il est conçu afin d’échanger des compétences militaires et améliorer les coopérations ainsi que l’interopérabilité entre les nations partenaires, y compris les opérations de lutte contre le terrorisme et les menaces d’armes de destruction massive.

Dans un communiqué, l’armée jordanienne annonce que cette dixième session de l’exercice, a pour objectif de permettre « un travail commun dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, du développement des capacités de sécurité et de la coopération entre les agences et les institutions de différents pays pour répondre aux menaces sécuritaires et aux crises internes ».

« Eager Lion est un événement aux multiples facettes qui démontre notre engagement envers les partenariats et les forces interarmées réactives opérant dans des environnements complexes qui n’offrent pas de victoires faciles ou de gains rapides », a déclaré le général de division Steven J. deMilliano, directeur de du bureau des exercices et de la formation du Commandement central des Etats-Unis

« Plus largement, ces partenariats permettent aux armées d’accroître leurs capacités et de répondre rapidement à des situations de crise exigeantes. » ajoute la même source.

D’autre part, l’exercice souligne l’engagement des États-Unis envers leurs partenaires au Moyen-Orient et la défense conjointe contre les menaces hybrides émanant d’acteurs étatiques et non étatiques.

« Alors que nous sommes confrontés à des actions agressives croissantes de la part de forces malveillantes dans le monde entier, ces partenariats nous permettent de faire face ensemble aux menaces nouvelles et continues » a déclaré le Commandement central des États-Unis dans un communiqué de presse.

Le scénario de cette année permettra de tester l’interopérabilité face aux défis régionaux dans les domaines aérien, terrestre, maritime et cybernétique. La structure de l’exercice consistera en un exercice d’entraînement sur le terrain avec un exercice de tir réel d’armes combinées, un exercice de poste de commandement et un séminaire de hauts responsables pour faciliter le partage d’informations du niveau tactique au niveau stratégique.

Près de 1 700 membres des services américains, 2 200 membres des forces armées jordaniennes et 591 membres de la coalition provenant de 28 autres pays partenaires participent ou observent cet exercice d’entraînement militaire multilatéral, qui était prévu pour 2021, mais qui a été reporté en raison de la pandémie COVID 19, a indiqué le commandement central.

Outre le Maroc et la Jordanie, les autres pays arabes participant aux exercices militaires sont l’Arabie saoudite, l’Irak, le Liban, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et Oman.