Ukraine : les exportations de céréales grimpent à 5 millions de tonnes en août

Via les ports, les chemins de fer et les véhicules, nous avons réussi à exporter environ 5 millions de tonnes de produits agricoles”, a écrit Kubrakov sur les médias sociaux, précisant qu’il s’agit du plus grand volume enregistré depuis février 2022, bien que cela ne soit toujours pas suffisant pour répondre aux besoins actuels du pays.

Le responsable gouvernemental a également souligné que l’Ukraine œuvre pour l’augmentation de ses exportations de céréales, visant à atteindre 8 millions de tonnes en septembre.

Les armateurs sont de plus en plus intéressés à travailler dans le cadre de l’initiative en faveur des céréales de la mer Noire, a expliqué Kubrakov, jugeant que les marchés internationaux ont réagi positivement à l’accord, les prix des céréales étant désormais en baisse.

De son côté, le premier vice-ministre de la Politique agraire et de l’Alimentation de l’Ukraine Taras Vysotski, a estimé que l’exportation totale de produits agricoles ukrainiens était d’environ 4 millions de tonnes en août, alors qu’elle était de 6 millions de tonnes avant le conflit.

“Mais il existe une dynamique positive. Nous nous dirigeons avec confiance vers le rétablissement des chiffres d’exportation d’avant-conflit. La capacité d’exporter est essentielle pour le secteur agricole ukrainien”, a souligné Vysotsky.

(avec MAP)