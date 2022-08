France : l'imam Iquioussen en fuite, inscrit au fichier des personnes recherchées

Après la décision du Conseil d’Etat, la police s’est rendue dans l’après-midi au domicile du prédicateur de nationalité marocaine, l’imam Hassan Iquioussen, à Lourches près de Valenciennes (Nord) afin de l’interpeller pour l’expulser vers le Maroc. Mais ils ne l’ont pas trouvé, selon une source proche du dossier qui a évoqué à l’AFP la possibilité qu’il soit en Belgique.

Le Conseil d’Etat avait donné son feu vert mardi à l’expulsion de l’imam marocain dont le ministre de l’Intérieur français avait fait ces dernières semaines un symbole de la lutte du gouvernement contre les « discours séparatistes ».

« Une atteinte grave à sa vie privée »

Désavouant le tribunal administratif de Paris, qui avait suspendu en urgence le 5 août l’expulsion de cet imam réputé proche des Frères musulmans, la plus haute juridiction administrative française a estimé que cette décision de l’expulser vers le Maroc ne constituait pas « une atteinte grave et manifestement illégale à (sa) vie privée et familiale ».

Hassan Iquioussen, âgé de 58 ans, est né en France et y réside régulièrement mais avait décidé, à sa majorité, de ne pas opter pour la nationalité française. Il a cinq enfants et 15 petits-enfants, tous Français.

« Il sera expulsé du territoire national »

Dans un tweet publié juste avant le communiqué du Conseil d’Etat, le ministre de l’Intérieur a qualifié cette décision de « grande victoire pour la République ».

« Il sera expulsé du territoire national. Dès son interpellation, il sera placé en centre de rétention administratif », a indiqué M. Darmanin en début de soirée, depuis le perron de son ministère, précisant que « depuis 2017, 786 étrangers radicalisés avaient été expulsés » et que « 74 d’entre eux » l’ont été au cours « des derniers mois ».

