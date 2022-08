Centre de transfusion sanguine de Casablanca : les réserves de sang à leur plus bas niveau

La baisse du nombre de donneurs s’est accentuée durant la période estivale. Les stocks de sang sont à leur plus bas niveau. Cette situation est constatée dans les différents centres de transfusion sanguine du royaume”, indique la directrice du centre de transfusion sanguine de la région de Casablanca-Settat, Amal Darid Ibnelfarouk, dans une interview accordée au 360.

600 poches de sang nécessaires par jour à Casablanca

Amal Darid Ibnelfarouk a indiqué que le nombre de donneurs en 2019 avait atteint 334.510, avec une augmentation de 4 % par rapport à 2018. La directrice du centre craint que ces chiffres ne soient pas atteints cette année à cause de deux facteurs : la baisse du nombre de donneurs liée aux congés et vacances d’été, et l’augmentation du nombre de blessés des accidents de la route qui ont besoin de transfusions sanguines durant cette même période estivale.

“La situation s’avère encore plus délicate à Casablanca, qui nécessite, à elle seule, jusqu’à 600 poches de sang par jour”, indique la directrice du centre, notant que “l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande d’avoir un stock suffisant de sang qui couvre au minimum 7 jours de consommation et idéalement 12 jours”.

Amal Darid Ibnelfarouk conclut en appelant les donneurs de sang à se présenter au centre pour éviter une pénurie qui pourrait se profiler dès septembre 2022.