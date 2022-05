Les réserves de sang couvrent à peine quatre jours selon Mustapha Baitas

Notre objectif est d’assurer un approvisionnement national sûr en sang qui couvre au moins sept jours”, a souligné Baitas en réponse aux questions des journalistes, à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

“Il faut collecter plus de 1000 poches de sang par jour dans l’objectif d’atteindre 5000 poches”, a-t-il affirmé, ajoutant que le ministère de la Santé et de la Protection sociale continue, à travers le Centre national de transfusion sanguine, de lancer plusieurs campagnes et initiatives pour pallier la pénurie de sang.

Pour rappel, célébrée chaque année le 30 mars, la journée maghrébine du don de sang a coïncidé ces deux dernières années avec l’urgence sanitaire liée à la propagation du Covid-19.

Perte d’habitude ou manque de sensibilisation quant à la nécessité de cette pratique, l’État compte aujourd’hui fortement sur la mobilisation des donneurs pour atteindre son objectif assurant une couverture d’au moins sept jours.

(avec MAP)