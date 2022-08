Emmanuel Macron débute sa visite officielle en Algérie

Après sa première visite au tout début de son premier quinquennat, le chef de l’État français Emmanuel Macron sera en Algérie du 25 au 27 août, accueilli à sa descente d’avion par son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, aujourd’hui vers 14 heures GMT.

“La jeunesse et l’avenir”

Les deux présidents se rendront au Monument des Martyrs, haut lieu de la mémoire algérienne de la guerre d’indépendance (1954-1962) face à la France. Ensuite, Macron et Tebboune ont prévu un dîner en tête-à-tête au palais présidentiel avant que le président français donne rendez-vous aux jeunes entrepreneurs algériens, orientant cette visite vers “la jeunesse et l’avenir”.

Une visite est également programmée dans la deuxième ville du pays, Oran, dans l’ouest de l’Algérie, conformément au souhait d’Emmanuel Macron de s’adresser à tout le pays et non seulement à la capitale, comme l’indique l’Élysée.

Coup de froid

En septembre 2021, les relations franco-algériennes ont connu un coup froid lorsque le président français avait reproché au système politico-militaire algérien de maintenir “une rente mémorielle” autour de la guerre d’indépendance.

Cette fois-ci, les deux pays comptent refonder cette relation et tourner la page des malentendus et conflits de 2021. “Les deux présidents ont considéré que c’était un choix qui convenait à cette période. On peut espérer qu’une visite d’État viendra ensuite, dans les deux sens d’ailleurs”, affirme l’Élysée.