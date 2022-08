Sciences médicales : des facs marocaines délivreront des diplômes après une formation de quatre semestres

Un diplôme d’études générales en sciences médicales et un diplôme d’études générales en médecine dentaire, tous deux au terme d’une formation étalée sur quatre semestres.

Présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur Abdellatif Miraoui, ce texte vise à établir des passerelles entre les différentes facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, et entre ces facultés et les autres établissements de l’enseignement supérieur, en vue de permettre aux étudiants de s’orienter et de se réorienter tout en préservant leurs acquis, a affirmé le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du conseil.

En vertu de ce texte, les facultés susmentionnées se chargeront de la préparation et de la délivrance d’un diplôme d’études générales en sciences médicales et d’un diplôme d’études générales en médecine dentaire, au terme d’une formation de quatre semestres après le baccalauréat, dans l’un des cycles des branches scientifiques, a expliqué Baitas.

Le ministre a ajouté que ces facultés se chargeront également de la préparation et de la délivrance d’un diplôme d’études fondamentales en pharmacie et d’un diplôme d’études fondamentales en médecine dentaire, au terme d’une formation de deux semestres après obtention du diplôme des études générales en sciences médicales, du diplôme d’études générales en pharmacie ou du diplôme d’études générales en médecine dentaire.

