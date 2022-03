Formation des médecins : Allô docteur, ça va pas !

La nouvelle suscite son lot d’attente et de craintes dans le landerneau médical. La refonte du cursus de formation des médecins : l’idée s’entend, mais comment s’y prendre ? Dans une note adressée aux présidents des universités publiques, datée du 17 février, le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, a annoncé la volonté du gouvernement de réduire d’un an la durée de formation en médecine, “à partir de la rentrée prochaine”, passant de sept ans de formation à six.

“Nous sommes face à une gangrène sur laquelle on tente d’appliquer des soins locaux” Youssef El Fakir, vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux

La mesure est réclamée de longue date par les différents syndicats et étudiants. La décision du ministère de tutelle devrait, selon la missive, s’accompagner d’une augmentation du nombre d’étudiants intégrant la filière. Sauf que tel qu’engagé, le projet…